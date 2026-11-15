نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌ شرقی بر ضرورت تبیین علمی و مستند معارف مهدوی و پاسخگویی منطقی به شبهات نسل جوان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در دیدار با اعضای ستاد بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان، با انتقاد از طرح برخی مباحث حاشیه‌ای و غیرمستند در حوزه مهدویت گفت: ترویج فرهنگ انتظار نباید بر پایه حدس و گمان‌های شخصی باشد، بلکه باید با استدلال‌های علمی و منطقی همراه شود.

وی افزود: گاهی طرح مباحث بدون پشتوانه روایی، نه‌تنها مشکلی از دغدغه‌های فکری مخاطبان برطرف نمی‌کند، بلکه موجب سردرگمی نوجوانان و جوانان می‌شود.

امام‌جمعه تبریز با تأکید بر لزوم تمرکز بر شبهات روز جامعه اظهار کرد: بنیاد‌های فرهنگی باید به‌جای پرداختن به حواشی، با بهره‌گیری از علوم روز و سیره اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، پاسخگوی پرسش‌ها و دغدغه‌های فکری نسل جوان باشند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل همچنین حرکت در مسیر سبک زندگی اسلامی و ترویج معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) را از وظایف اصلی منتظران ظهور دانست و گفت: ترویج فرهنگ مهدویت باید زمینه آشنایی عملی جامعه با سیره ائمه معصومین (علیه السلام) و آمادگی برای تحقق عدالت جهانی را فراهم کند.

حجت‌الاسلام آقاجانی، مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) آذربایجان‌شرقی نیز در این دیدار گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های این بنیاد در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد و گفت: توسعه و ترویج فرهنگ مهدویت، تعمیق باور‌های دینی و گسترش فرهنگ انتظار در میان اقشار مختلف جامعه، از مهم‌ترین اولویت‌های این بنیاد بوده است.

وی با تشریح برنامه‌های اجراشده در حوزه ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار، به اقدامات فرهنگی، آموزشی و تبلیغی بنیاد در سطح استان اشاره کرد و افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی، برنامه‌های تبیینی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی و مراکز آموزشی، از جمله اقدامات انجام‌شده برای ترویج معارف مهدوی بوده است.

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) آذربایجان‌شرقی در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه نخست کشوری شده است که به همین مناسبت حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) کشور، با ارسال لوحی از حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل قدردانی کرد.