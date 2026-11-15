به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیر طرح‌های شهری و ترافیکی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، افزود: عملیات کفپوش‌گذاری در محدوده پیش‌بینی‌شده آغاز شده و تاکنون بخشی از مسیر‌ها و فضا‌های موردنظر با اجرای کفپوش بتنی سامان‌دهی شده است.

امیر نراقی، گفت: سایر مراحل اجرایی نیز در ادامه و با پیشرفت عملیات دنبال خواهد شد.

او با اشاره به اهمیت سامان‌دهی محیط پیرامونی بنای تاریخی حریره، افزود: طرح با رویکرد ارتقای کیفیت محیطی در محدوده یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی کیش در حال اجراست و تکمیل آن می‌تواند به بهبود وضعیت مسیر‌های دسترسی و تسهیل تردد گردشگران و بازدیدکنندگان کمک کند.