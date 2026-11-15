به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛محسن کریمی مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان لرستان گفت:یادواره سردار شهید «محمدباقر طاهرپور»، فرمانده یگان پهپادی نیروی هوافضای سپاه و شهید شاخص لرستان، با مشارکت دانشگاه فرهنگیان استان و حضور مسئولان و دانشجویان در خرم‌آباد برگزار شد؛ فرمانده‌ای که در توسعه ی توان پهپادی کشور نقش داشت.



سردار شهید محمد باقر طاهر پور ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در جنگ ۱۲ روزه به همراه جمعی از فرماندهان ارشد به فیض شهادت رسید.





