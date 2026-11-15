رئیس سازمان بهزیستی کشور سرمایه اجتماعی را زیربنای اصلی توسعه دانست و با تأکید بر لزوم تبدیل همبستگی‌های دوران بحران به سرمایه‌ای پایدار، راهکارهایی، چون شناسایی کانون‌های آسیب‌پذیر در سه سطح و توسعه شبکه‌های اجتماع‌محور را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ بر اساس اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، نخستین نشست هم‌اندیشی و گفت‌وگوی مسائل اجتماعی کشور با محوریت بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی، چالش‌های موجود و راهکار‌های تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی در تالار گفت‌وگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست با تأکید بر اینکه سرمایه اجتماعی زیربنای سایر سرمایه‌های جامعه است، گفت: سرمایه‌های انسانی، مادی، مالی و فرهنگی در بستر سرمایه اجتماعی شکل می‌گیرند و تداوم پیدا می‌کنند و در صورت تضعیف این سرمایه سایر ظرفیت‌های جامعه نیز با فرسایش مواجه خواهند شد. جامعه امروز با مجموعه‌ای از بحران‌ها و تکانه‌های مختلف روبه‌روست و همین مسئله ضرورت بازنگری در سیاست‌های اجتماعی و اتخاذ راهکار‌های مؤثر برای ترمیم اعتماد عمومی و تقویت پیوند‌های اجتماعی را دوچندان می‌کند.

سیدجواد حسینی با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی ایجادشده در شرایط بحرانی و جنگ گفت: نباید صرفاً به پیامد‌های آسیب‌زای بحران‌ها و جنگ توجه کرد چراکه در کنار آسیب‌های روانی و اجتماعی فرصت‌هایی نیز برای افزایش همبستگی و مشارکت عمومی به وجود می‌آید. در چنین شرایطی مشارکت مردم و احساس تعلق اجتماعی افزایش پیدا می‌کند و هنر سیاست‌گذاری آن است که این همبستگی شکل‌گرفته در شرایط اضطراری را به سرمایه‌ای پایدار در دوران پس از بحران تبدیل کند.

وی با اشاره به افزایش مشارکت‌های مردمی در دوره جنگ افزود: بر اساس آمار‌های سازمان بهزیستی، مشارکت‌های مردمی در این دوره رشد قابل توجهی داشته است و باید از این ظرفیت برای تقویت ارتباط میان مردم، تشکل‌های مدنی و نهاد‌های اجتماعی استفاده کرد. همچنین رویکرد وفاق اجتماعی در دولت چهاردهم می‌تواند فرصت مناسبی برای بازسازی اعتماد عمومی و ترمیم گسست‌های اجتماعی باشد.

شناسایی کانون‌های آسیب‌پذیر در سه سطح

حسینی شناسایی دقیق عوامل تضعیف‌کننده سرمایه اجتماعی را یکی از اقدامات ضروری دانست و گفت: این مسئله باید در سه سطح جغرافیایی، اجتماعی و نهادی مورد توجه قرار گیرد. در سطح جغرافیایی باید مسائل و آسیب‌های هر استان، شهرستان و منطقه به‌درستی شناسایی شود، در سطح اجتماعی نیز مطالبات و مشکلات گروه‌های مختلف از جمله زنان، جوانان و اقوام، نیازمند بررسی و پیگیری جدی است. همچنین در سطح نهادی نیز باید عملکرد و تصمیم‌های دستگاه‌های اثرگذار از نظر تأثیر آنها بر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد تا زمینه اصلاح رویه‌ها و کاهش عوامل آسیب‌زا فراهم شود.

وی مدیریت هیجانات جمعی و فراهم‌کردن زمینه بروز نشاط اجتماعی را از دیگر الزامات تقویت سرمایه اجتماعی برشمرد و گفت: جامعه برای بروز هیجانات و احساسات خود به فضا‌ها و مجرا‌های اجتماعی مناسب نیاز دارد. در فرهنگ ایرانی، مناسک مربوط به سوگواری و اندوه از جایگاه تثبیت‌شده‌ای برخوردار است، اما در زمینه ایجاد فرصت‌های فراگیر برای شادی و نشاط جمعی با چالش‌هایی مواجه هستیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: باید برای شکل‌گیری نشاط جمعی برنامه‌ریزی کرد؛ به‌گونه‌ای که این فرصت‌ها نه به رفتار‌های تنش‌آمیز منجر شوند و نه در قالب برنامه‌های رسمی و کم‌اثر باقی بمانند. ایجاد فضا‌های سالم و فراگیر برای تجربه شادی و تعاملات اجتماعی می‌تواند به تقویت همبستگی و پیوند‌های میان مردم کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام در ساختار حاکمیت و ترمیم فاصله میان دولت و مردم گفت: جامعه باید حضور یک دولت منسجم، مقتدر و کارآمد را در زندگی خود احساس کند. این احساس بیش از هر چیز به توانایی دولت در تصمیم‌گیری به‌موقع و اجرای مؤثر تصمیم‌ها بستگی دارد. همچنین ناهماهنگی‌های درون‌حاکمیتی و تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرا می‌تواند احساس رهاشدگی و بی‌دولتی را در جامعه تقویت کند بنابراین ترمیم شکاف‌های نهادی و پاسخ‌گویی مناسب به مسائل مردم باید در اولویت قرار گیرد.

سید جواد حسینی مشارکت مردم و تقویت جامعه مدنی را از مهم‌ترین ابزار‌های بازسازی سرمایه اجتماعی دانست و گفت: سرمایه اجتماعی صرفاً با تصمیمات دولتی تقویت نمی‌شود، بلکه تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد باید میدان فعالیت گسترده‌تری پیدا کنند و از ظرفیت آنها در حل مسائل اجتماعی استفاده شود. تشکل‌های مردمی باید در سراسر کشور و در مناطق مختلف گسترش پیدا کنند، گروه‌های متنوع اجتماعی را پوشش دهند و متناسب با نیاز‌های جدید جامعه به حوزه‌های فعالیت خود تنوع ببخشند.

وی افزود: در سازمان بهزیستی تلاش کرده‌ایم فرآیند تصمیم‌گیری را از ستاد به سطح محله و اجتماع منتقل کنیم و با تقویت استقلال و مشارکت محله‌محور، زمینه حضور مؤثرتر مردم در حل مسائل اجتماعی را فراهم آوریم. در همین راستا، برنامه‌های اجتماع‌محور در حدود ۳ هزار محله با ۱۵ فعالیت محوری راه‌اندازی شده و شبکه داوطلبان اجتماعی نیز با جذب حدود ۱۷۰ هزار داوطلب در حال توسعه است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور به توسعه پاتوق‌های سالمندی و راه‌اندازی حدود ۹۰۰ مرکز مهر گفت‌و‌گو اشاره کرد و گفت: این اقدامات با هدف افزایش تعاملات گرم و چهره‌به‌چهره، تقویت ارتباطات اجتماعی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای گفت‌و‌گو و مشارکت مردم دنبال می‌شود. همچنین بازسازی سرمایه اجتماعی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف است از شناسایی دقیق مسائل و پاسخ‌گویی به مطالبات گروه‌های اجتماعی تا تقویت نشاط عمومی، افزایش انسجام نهادی و توسعه مشارکت‌های مردمی. باید ظرفیت‌های ایجادشده در جامعه را شناسایی و تقویت کنیم تا همبستگی اجتماعی از یک واکنش مقطعی در شرایط بحران به پیوندی پایدار در جامعه تبدیل شود.