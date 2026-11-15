استاندار خوزستان با اشاره به تصادفات دلخراش روز‌های اخیر در جاده‌های استان، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم، به‌ویژه جوانان، برای کاهش تصادفات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در جلسه بررسی تصادفات و ایمنی راه‌های استان که در سالن جلسات صداوسیمای استان خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: تصادفات دلخراش روز‌های اخیر در جاده‌های استان حقیقتاً موجب درد و ناراحتی است و پیش از این نیز جلساتی در ارتباط با موضوع راهسازی، راهداری، فرهنگ ترافیک و کمیسیون ایمنی راه‌ها و اقدامات انجام‌شده در این زمینه برگزار شده است.

وی افزود: امروز نیز جلسه‌ای با مدیران حوزه راه سازی، راهداری، ترافیک، اورژانس و پلیس راهور در این خصوص برگزار کردیم و تلاش ما بر این است که همه به یکدیگر کمک کنیم، چرا که کاهش تصادفات یک کار همگانی است.

استاندار خوزستان با اشاره به عوامل مؤثر در وقوع تصادفات تصریح کرد: در هر تصادف عوامل مختلفی از جمله وضعیت راه، علائم راهنمایی و نشانه‌های راه، علائم هشداردهنده، میزان سرعت و نحوه رانندگی دخیل هستند.

موالی زاده با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های استان برای کاهش تصادفات گفت: همه باید دست به دست هم بدهیم و مردم عزیز و جوانان نیز در این زمینه کمک کنند تا حجم تصادفات در استان کاهش پیدا کند و شاهد مرگ و از دست دادن عزیزانمان در جاده‌ها نباشیم.

وی با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان خاطرنشان کرد: از مردم عزیز، به‌ویژه جوانان، انتظار داریم با سرعت مطمئنه رانندگی کنند، مراقب باشند و سبقت به‌جا بگیرند و از سبقت‌های نابجا خودداری کنند.

استاندار خوزستان تأکید کرد: پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد و هر کاری که از دست ما برآید، انجام می‌دهیم. اطمینان دارم با توجه به این نکات، می‌توانیم در مدت‌زمانی نسبتاً کوتاه حجم تصادفات استان را کاهش دهیم.

در این جلسه مقرر شد مسائل کلان استان به صورت مستمر با حضور مدیران ذیربط در جلسات تخصصی در صدا و سیما به ریاست استاندار خوزستان بررسی شود و نتایج و آمار و ارقام و اقدامات مربوطه به همراه برنامه‌های در دست اجرا در قالب گفتگوی تلویزیونی به اطلاع مردم رسانده شود.