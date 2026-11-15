دادستان تهران از شناسایی و انتقال ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از اموال محکومان پرونده بانک ایران‌زمین به بانک مرکزی با پیگیری‌های قضایی دادسرای تهران خبر داد و گفت: تاکنون ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به‌طور قطعی منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی با تشریح آخرین وضعیت پرونده بانک ایران‌زمین گفت: ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از اموال محکومان پرونده بانک ایران‌زمین با پیگیری‌های قضایی دادسرای تهران در حال انتقال به بانک مرکزی است.

دادستان تهران افزود: از مجموع ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی‌شده، تاکنون ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به‌طور قطعی به بانک مرکزی منتقل شده است.

علی صالحی گفت: همچنین ۲۰ هزار میلیارد تومان از اموال محکومان ضبط و توقیف شده و در شرف انتقال به بانک مرکزی قرار دارد که در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.

دادستان تهران با اشاره به اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز که نزد اشخاص ثالث (بستگان، وابستگان، دوستان، آشنایان و …) قرار داشت، شناسایی و توقیف شده است، افزود: این اموال نیز شناسایی و توقیف شده و موضوع در حال بررسی و اتخاذ تصمیم قضایی است.

علی صالحی گفت: پرونده همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است و اقدامات قضایی برای تعیین تکلیف و انتقال اموال شناسایی‌شده ادامه دارد.