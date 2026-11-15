معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از بررسی سازوکار جدید تخصیص سوخت به بخش کشاورزی بر اساس سطح زیر کشت و میزان کارکرد ماشین‌آلات خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما اکبر فتحی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست با اشاره به نیاز سالانه بخش کشاورزی به حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر گازوئیل گفت: سطح اراضی زیر کشت و برنامه‌ریزی‌شده کشور حدود ۱۵ میلیون هکتار است و اطلاعات مربوط به سطح کشت در سه مرحله، ابتدای مهر، پایان آذر و پایان اسفند، به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

وی افزود: محاسبه نیاز سوخت کشاورزی تنها بر اساس سطح زیر کشت انجام نمی‌شود، بلکه میزان کارکرد تراکتورها، عملیات زراعی و نیاز ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی نیز در تعیین سهم سوخت مؤثر است.

فتحی با بیان اینکه به‌طور متوسط حدود ۱۶ ساعت و نیم عملیات ماشین‌آلات در هر هکتار انجام می‌شود، گفت: برای تعیین میزان مصرف سوخت در ساعت، از مؤسسات علمی و تحقیقاتی درخواست شده است میزان مصرف انواع تراکتور‌ها و ماشین‌آلات را بررسی و اعلام کنند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر درباره میزان مصرف سوخت در ساعت، میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد و تدوین دستورالعملی مشترک برای رفع این اختلاف و ساماندهی توزیع سوخت در دست پیگیری است.

وی تصریح کرد: در این سازوکار، قرار است اطلاعات سطح زیر کشت با داده‌های مرکز فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی تطبیق داده شود تا تخصیص سوخت با دقت و عدالت بیشتری انجام گیرد.

فتحی با اشاره به نیاز بخش کشاورزی به انرژی برای فعالیت ماشین‌آلات، پمپ‌های آب، واحد‌های گلخانه‌ای و مرغداری‌ها گفت: وزارت جهاد کشاورزی پیگیر تأمین سوخت مورد نیاز تولیدکنندگان است تا فعالیت‌های تولیدی با مشکل مواجه نشود.