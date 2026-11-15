به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ اقبال اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر سرقت منزل در اردکان، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بررسی دقیق صحنه سرقت، سارق را شناسایی و ضمن هماهنگی قضایی، متهم دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد.

جانشین انتظامی شهرستان اردکان گفت: سارق در بازجویی‌های به عمل آمده به سرقت منزل در خیابان فکور به ارزش پنج میلیارد تومان اعتراف کرد.

به گفته اقبال؛ ماموران اموال مسروقه به ارزش پنج میلیارد تومان را کشف و تحویل مالباخته دادند و سارق ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.