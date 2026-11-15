به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اردو‌های راهیان نور به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی و پرورشی مدارس، فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل نوجوان با رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس است؛ تعداد ۱۵۰ نفر از دانش آموزان دختر مدارس شهرستان چرداول در قالب اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی استان ایلام، اعزام شدند.

فرمانده سپاه چرداول گفت: هدف از اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی در قالب اردو‌های راهیان نور؛ آشنایی هر چه بیشتر با رشادت‌ها و فداکاری رزمندگان و شهدا دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

سرهنگ احمد آقایی افزود: دانش اموزان در این اردو به مدت ۲ روز از مناطق عملیاتی شرهانی، قلاویزان و نقطه ایثار در شهرستان‌های مهران و دهلران بازدید می‌کنند.