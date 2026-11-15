دو نفر از زندانیان جرایم مالی با تأمین و پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال از طریق دفتر انجمن حمایت زندانیان شهرستان اسلامشهر آزاد شده و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط‌عمومی انجمن حمایت از زندانیان اسلامشهر، این آزادی با موافقت و دستور دادستان و رئیس هیئت‌مدیره انجمن و بر اساس پیگیری و درخواست شعبه ۲ مدنی اجرای احکام دادگستری و شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی انجام شد. به گزارشبه نقل از روابط‌عمومی انجمن حمایت از زندانیان اسلامشهر، این آزادی با موافقت و دستور دادستان و رئیس هیئت‌مدیره انجمن و بر اساس پیگیری و درخواست شعبه ۲ مدنی اجرای احکام دادگستری و شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی انجام شد.

ناصر عینی، مدیر دفتر انجمن حمایت از زندانیان شهرستان اسلامشهر با اعلام این خبر گفت: تنها منبع درآمد انجمن، کمک‌های خیران و معتمدان است.

وی ضمن قدردانی و تشکر از خیران و معتمدان محلی، بر ضرورت ادامه همراهی و همیاری نیکوکاران برای تداوم فعالیت‌ها و ارائه خدمات حمایتی و معیشتی به خانواده زندانیان تأکید کرد.