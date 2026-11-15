

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی اظهارکرد: با توجه به بروز چند فقره سرقت در شهر یزد ماموران کلانتری ۱۶ امامشهر اقدامات لازم را در خصوص کشف سرقت‌ها انجام دادند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس ضمن هماهنگی قضایی و با بررسی‌های میدانی و بازنگری دوربین‌های مداربسته، دو سارق را شناسایی، آنها را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد تصریح کرد: سارقان در بازجویی‌های انجام شده به ۲۰ فقره سرقت قطعات خودرو‌ها و همچنین سرقت از ساختمان‌های در دست ساخت اعتراف کردند.



سرهنگ شفیعی با بیان اینکه سارقان به دادسرا معرفی شدند گفت: مقابله با سرقت از اولویت‌های کاری پلیس یزد است.