به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسعود لطفی با اشاره به آمار جابه‌جایی مسافران در شبکه مترو تهران اظهار کرد: از ابتدای آبان‌ماه تا پایان روز ۲۳ این ماه، در مجموع ۳۸ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۶۴۸ سفر در شبکه مترو تهران به ثبت رسیده است؛ این در حالی است که مجموع سفر‌های انجام‌شده در آبان‌ماه سال ۱۴۰۴، ۳۷ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۹۰۵ سفر بوده است. به این ترتیب، آمار جابه‌جایی مسافران در ۲۳ روز نخست آبان امسال، ۵۲۵ هزار و ۷۴۳ سفر بیشتر از کل آمار ماه مشابه سال گذشته است.

وی با اشاره به آمار روزانه مسافران در این ماه افزود: میانگین جابه‌جایی مسافر در ۲۳ روز نخست آبان به حدود یک میلیون و ۶۷۴ هزار سفر در روز رسیده است. همچنین روز دوشنبه ۱۸ آبان با ثبت ۲ میلیون و ۲۱ هزار و ۱۶۳ سفر، بیشترین میزان جابه‌جایی روزانه مسافر را در میان روز‌های سپری‌شده این ماه به خود اختصاص داده است.

لطفی در ادامه با اشاره به مقایسه آمار جابه‌جایی مسافران در ماه‌های مختلف سال ۱۴۰۵ با مدت مشابه سال گذشته بیان کرد: آمار سفر‌های ثبت‌شده در فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب ۱۷ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۶۴۵ سفر و ۳۶ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۶۲ سفر بوده است که در مقایسه با ۲۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۱۶ سفر در فروردین و ۳۹ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۸۲۸ سفر در اردیبهشت سال ۱۴۰۴، کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه ادامه داد: از خردادماه روند آمار جابه‌جایی مسافران نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته افزایشی بوده است؛ به‌طوری‌که در خردادماه امسال ۳۹ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۱۷۱ سفر در شبکه مترو ثبت شد، در حالی که این رقم در خرداد سال گذشته ۲۷ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۳۴ سفر بود.

وی افزود: این روند در ماه‌های بعد نیز ادامه داشت و در تیرماه ۱۴۰۵ تعداد سفر‌های ثبت‌شده به ۴۸ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۵۱۰ سفر رسید؛ در حالی که این آمار در تیرماه سال گذشته ۲۶ میلیون و ۵۸ هزار و ۵۵۰ سفر بود. همچنین در مردادماه امسال ۴۰ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۶۷ سفر و در شهریورماه ۴۶ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۱۶۴ سفر در شبکه مترو تهران به ثبت رسید که در هر دو ماه از آمار مدت مشابه سال ۱۴۰۴ بیشتر بود.

لطفی با اشاره به ادامه این روند در مهرماه اظهار کرد: تعداد سفر‌های ثبت‌شده در این ماه به ۴۸ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۸۰۵ سفر رسید؛ این در حالی است که در مهرماه سال گذشته ۳۷ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۲۷۱ سفر در شبکه مترو تهران انجام شده بود.

وی در پایان با اشاره به آمار ثبت‌شده در آبان‌ماه گفت: عبور تعداد سفر‌های ۲۳ روز نخست این ماه از مجموع آمار کل آبان سال گذشته، در کنار افزایش آمار جابه‌جایی مسافر در ماه‌های خرداد تا مهر، بیانگر تغییرات تقاضای سفر در شبکه مترو تهران طی ماه‌های گذشته است.