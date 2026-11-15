مدیرکل صداوسیمای لرستان گفت:معاونت های تولیدی خبر،صدا،سیما و فضای مجازی با طراحی عملیات رسانه ای و تولید برنامه‌های فاخر و هنرمندانه ،ابعاد مختلف فعالیت های هفته ی بسیج را پوشش خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ قرارگاه رسانه‌ای صداوسیمای مرکز لرستان با هدف هماهنگی و طراحی عملیات رسانه‌ای برای پوشش برنامه‌های هفته ی بسیج تشکیل شد.

حامد فاتحی مدیرکل صداوسیمای لرستان با تشریح برنامه‌های معاونت‌های تولیدی این مرکز گفت:چهار معاونت تولیدی خبر، صدا،سیما و فضای مجازی با طراحی عملیات رسانه ای و تولید برنامه‌های فاخر و هنرمندانه ،ابعاد مختلف فعالیت های هفته بسیج را پوشش خواهند داد.



وی با بیان اینکه پیام همه ی لرتباران و مردم ولایی و انقلابی لرستان در رزمایش جانفدایان ،شعار علمدار ولایت،لرستان به فدایت است ، بیان کرد:رسانه ی استانی هم با بهره گیری از همه ی ظرفیت ها،شکوه حضور مردم ولایتمدار و غیور لرستان را به تصویر می‌کشد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت اباالفضل(ع) لرستان هم با اشاره به اجرای بیش از هزار برنامه در هفته بسیج گفت: روز چهارشنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۵ فرمانده سپاه حضرت ابالفضل (ع) لرستان در نشست خبری با اصحاب رسانه، جزئیات برنامه‌های این هفته را تشریح خواهد کرد.

سرهنگ برامکی افزود: همه ی اجتماعات مردمی هفته ی بسیج امسال در محل برگزاری تجمعات شبانه استان برگزار می‌شود.





