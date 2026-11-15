تولید نخل‌های زینتی در مازندران علاوه بر اشتغال‌زایی برای ۲۰۰ نفر، بازارهای صادراتی در کشورهای آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس را هدف گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مازندران با ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت نخل‌های زینتی، رتبه نخست کشور را از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید این محصول به خود اختصاص داده است؛ ظرفیتی که علاوه بر اشتغال‌زایی، زمینه حضور تولیدکنندگان استان در بازار‌های صادراتی را فراهم کرده است.

تولیدکنندگان این بخش می‌گویند پرورش هر نخل زینتی به پنج تا شش سال زمان نیاز دارد و مراحل مختلف تولید، از قلمه‌زنی و کاشت نهال تا آماده‌سازی محصول، در همین منطقه انجام می‌شود.

یکی از تولیدکنندگان با اشاره به اشتغال حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای بومی در این مجموعه گفت: تمام مراحل تولید در شهرستان انجام می‌شود و توسعه این فعالیت می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کند.

نخل‌ها و گیاهان زینتی تولیدشده در مازندران علاوه بر بازار داخلی، به کشورهای آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس نیز صادر می‌شوند. بخشی از این محصولات از مسیر مرز آستارا به روسیه ارسال شده و بازارهایی در عراق، از جمله اربیل، نیز مقصد این تولیدات بوده‌اند.

تولید نخل‌های زینتی در کنار ارزش اقتصادی، در زیباسازی فضای شهری نیز نقش دارد و نمونه‌هایی از این گیاهان در بلوار معلم مازندران و دیگر فضاهای شهری به چشم می‌خورد.

بر اساس اعلام تولیدکنندگان، مقصد بعدی صادرات نخل‌های زینتی مازندران شهر مسقط در کشور عمان است و قرار است طی دو ماه آینده ۲ هزار گلدان پالم و نخل تولیدشده در استان به این کشور ارسال شود.

گزارش از بنیامین مرشدی