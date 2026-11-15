درگذشت جانباز و پدر شهید مدافع حرم

حاج اصغر آبیاری، جانباز شیمیایی، پیشکسوت دفاع مقدس و پدر شهید مدافع حرم عباس آبیاری به دلیل بیماری آسمانی شد.