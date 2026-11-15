درگذشت جانباز و پدر شهید مدافع حرم
حاج اصغر آبیاری، جانباز شیمیایی، پیشکسوت دفاع مقدس و پدر شهید مدافع حرم عباس آبیاری به دلیل بیماری آسمانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ حاج اصغر آبیاری، جانباز شیمیایی، پیشکسوت دفاع مقدس و پدر شهید مدافع حرم عباس آبیاری به دلیل بیماری آسمانی شد.
اصغر آبیاری در دوران دفاع مقدس، فرماندهی گروهان گردان کربلا در لشکر ۱۰ حضرت سیدالشهدا را برعهده داشت. پیکر اصغر آبیاری صبح فردا دوشنبه ساعت ۱۰ از مقابل منزلش واقع در شهریار به سمت گلزار شهدای عباس آباد تشییع خواهد شد. همچنین مراسم بزرگداشت این یادگار دفاع مقدس، عصر روز خاکسپاری، از ساعت ۱۴:۳۰ در مسجدحبیب ابن مظاهر واقع در عباس آباد شهریار برگزار خواهد شد.
گفتنی است، بسیجی مدافع حرم عباس آبیاری ۲۱ دی سال ۱۳۹۴ در مبارزه با تروریستهای تکفیری در سوریه به شهادت رسید.