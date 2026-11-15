استاندار گیلان، با گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای، دسترسی عادلانه به منابع مطالعاتی و نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه در خانواده‌ها، از الزامات ارتقای فرهنگی جامعه است.

پیام استاندار گیلان به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در متن پیام هادی حق شناس استاندار گیلان به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار آمده است:

کتاب، دریچه‌ای به سوی دانایی، آگاهی و تعالی انسان و یکی از بنیادی‌ترین ابزار‌های توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع است. ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، نه تنها زمینه‌ساز رشد فکری و ارتقای سطح آگاهی عمومی است، بلکه در تقویت سرمایه اجتماعی، پویایی جامعه و تربیت نسلی آگاه و اندیشه‌ورز نقشی اساسی دارد.

روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، فرصتی ارزشمند برای تأکید بر جایگاه والای کتاب در زندگی فردی و اجتماعی و پاسداشت تلاش کسانی است که با عشق و تعهد، چراغ دانایی را در جامعه روشن نگه می‌دارند.

استان گیلان با پیشینه درخشان فرهنگی، ادبی و علمی و برخورداری از مردمانی فرهنگ‌دوست و فرهیخته، ظرفیت ارزشمندی برای گسترش فرهنگ مطالعه دارد. بی‌تردید تقویت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای، توسعه دسترسی عادلانه به منابع مطالعاتی، حمایت از نویسندگان و ناشران و فراهم‌کردن زمینه انس بیشتر نسل جوان و نوجوان با کتاب، از ضرورت‌های توسعه فرهنگی استان به شمار می‌رود.

در این میان، کتابداران به‌عنوان سفیران دانایی و آگاهی، نقشی ارزشمند در ترویج فرهنگ مطالعه، هدایت علاقه‌مندان به دنیای علم و معرفت و ایجاد پیوند میان نسل‌ها با میراث مکتوب ایفا می‌کنند که شایسته قدردانی و تکریم است.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، از تلاش‌های نویسندگان، ناشران، کتابداران و تمامی فعالان عرصه فرهنگ و اندیشه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی و مشارکت مردم، شاهد ارتقای جایگاه کتاب و نهادینه‌شدن فرهنگ مطالعه در خانواده‌های گیلانی باشیم.

هادی حق‌شناس

استاندار گیلان