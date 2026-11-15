رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد، از بررسی راهکار‌های سامان‌دهی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در گذر مسجد جامع خبر داد و گفت: حمایت از ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی در کنار صیانت از هویت تاریخی و اجتماعی محلات قدیمی شهر، از محور‌های مورد توجه این کمیسیون است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ترکمانی با اشاره به بازدید شبانه اعضای کمیسیون فرهنگی از گذر مسجد جامع یزد اظهار کرد: در این بازدید، فعالیت حدود هشت موکب که در حوزه‌های مختلف به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت‌ها و نیاز‌های موجود برای بهبود شرایط فعالیت آنها شناسایی شد.

وی افزود: فعالیت این مجموعه‌ها جلوه‌ای از مشارکت و همراهی مردم در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی است و حمایت و فراهم‌سازی زمینه مناسب برای تداوم این خدمات می‌تواند به ارتقای فعالیت‌های فرهنگی در سطح شهر کمک کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به بررسی موضوع در نشست این کمیسیون تصریح کرد: با حضور نمایندگان سازمان سیما و منظر شهری، معاونت فرهنگی شهرداری، اداره‌کل میراث فرهنگی و مجموعه حفظ آثار، ابعاد مختلف موضوع بررسی و پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای سامان‌دهی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در این محدوده به تصویب رسید تا زمینه پیگیری و همکاری دستگاه‌های مرتبط فراهم شود.

ترکمانی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی و هم‌افزایی در مدیریت فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند زمینه ارائه خدمات بهتر به شهروندان و تقویت هویت فرهنگی گذر مسجد جامع را فراهم کند.

وی همچنین توجه به جایگاه ساکنان قدیمی بافت تاریخی را از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی‌های شهری دانست و اظهار کرد: در کنار توسعه فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری، حفظ هویت اجتماعی محلات و توجه به آرامش و کیفیت زندگی ساکنان باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر یزد در پایان گفت: میراث تاریخی یزد تنها به بنا‌ها و آثار معماری محدود نمی‌شود؛ مردمی که سال‌ها در این محلات زندگی کرده و در حفظ هویت و اصالت آنها نقش داشته‌اند، بخش ارزشمندی از میراث اجتماعی و فرهنگی شهر به شمار می‌روند. از این رو، توجه هم‌زمان به میراث کالبدی و هویت انسانی بافت تاریخی، ضرورتی مهم در برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری است.