معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از راه‌اندازی کارگروه تخصصی برای یکپارچه‌سازی و مدیریت داده‌های مکانی زیرساخت‌ها و تأسیسات حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛محسن حق‌نیا گفت: این کارگروه با هدف ساماندهی، یکپارچه‌سازی و مدیریت اطلاعات مکانی بخش‌های مختلف راهداری راه‌اندازی شده است تا امکان ثبت، نگهداری و دسترسی آسان به اطلاعات زیرساخت‌ها و تأسیسات فراهم شود.

وی افزود: اطلاعات مربوط به پل‌ها، ابنیه فنی، تابلوهای جاده‌ای، مجتمع‌های خدماتی و رفاهی، پایانه‌های مرزی، مسافربری و بار، سامانه‌های هوشمند و پاسگاه‌های پلیس راه در سامانه ژئوپورتال ثبت و مدیریت می‌شود.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به مشارکت واحدهای مختلف این اداره‌کل در اجرای طرح گفت: اعضای کارگروه متناسب با سطح دسترسی تعیین‌شده، اطلاعات و موقعیت مکانی زیرساخت‌ها و تأسیسات مرتبط با حوزه فعالیت خود را در این سامانه ثبت و به‌روزرسانی کرده‌اند.

حق نیا تصریح کرد: راه‌اندازی این سامانه با تجمیع اطلاعات پراکنده در یک بستر متمرکز، دسترسی سریع و آسان به داده‌های مکانی را فراهم می‌کند و موجب بهبود مدیریت اطلاعات، تسهیل برنامه‌ریزی و افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های کارشناسی خواهد شد.