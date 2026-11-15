معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان در اطلاعیه‌ای، از زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد : ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق برای پذیرفته شدگان نهایی «مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ دانشگاه فرهنگیان»؛ به اطلاع می‌رساند: پذیرفته شدگان ، جهت ثبت نام غیرحضوری از روز دوشنبه ۲۵ تا جمعه ۲۹ آبان از طریق سامانه گلستان به نشانی https://education.cfu.ac.ir اقدام کنند .

بر اساس این اطلاعیه ، پذیرفته شدگان همچنین می توانند برای ثبت نام حضوری ، از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۱۰/۰۱ تا روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۱۰/۰۹ به دانشگاه‌های محل قبولی خود مراجعه کنند.

شروع کلاس ها نیز مطابق تقویم آموزشی نیمسال دوم از روز شنبه ۲۴ بهمن است .