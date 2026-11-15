مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: تولید فرآورده‌های گوشتی از جمله سوسیس و کالباس به‌صورت دستی در برخی واحد‌های صنفی غیرمجاز و فاقد استاندارد است.

قاسم فدوی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به فعالیت برخی واحد‌های صنفی که سوسیس و کالباس را به‌صورت دستی و در معرض دید مشتری تولید می‌کنند، گفت: این واحد‌ها از نظر استاندارد مجاز به فعالیت در زمینه تولید این فرآورده‌ها نیستند و تولید سوسیس و کالباس در واحد‌های صنفی به این شیوه مورد تأیید سازمان استاندارد نیست.

وی با اشاره به تبلیغات برخی واحد‌های صنفی مبنی بر تولید فرآورده‌های گوشتی بدون مواد افزودنی، این ادعا را گمراه‌کننده و پرخطر دانست.

فدوی با تشریح خطرات حذف مواد نگهدارنده از فرآورده‌های گوشتی ادامه داد: همان‌طور که در کنسرو‌ها احتمال رشد باکتری کلستریدیوم بوتولینوم وجود دارد، در سوسیس و کالباس نیز به دلیل فراهم بودن شرایط بی‌هوازی، امکان رشد این باکتری وجود دارد.

به گفته مدیرکل استاندارد استان تهران تنها افزودنی‌هایی که می‌توانند از رشد این باکتری جلوگیری کنند، نیتریت و نیترات هستند و جایگزین دیگری برای این منظور نداریم.

وی ادامه داد: نیتریت علاوه بر تأثیری که بر رنگ محصول دارد و رنگ قرمز یا قرمز متمایل به صورتی به آن می‌دهد، مهم‌ترین کاربردش جلوگیری از رشد باکتری‌های بی‌هوازی، به‌ویژه کلستریدیوم بوتولینوم است که منجر به بیماری بوتولیسم می‌شود.

فدوی با اشاره به ادعای برخی واحد‌های صنفی درباره تولید محصولات بدون افزودنی گفت: اگر این واحد‌ها واقعاً از افزودنی‌های مجاز استفاده نکنند، اقدام بسیار خطرناکی انجام می‌دهند؛ البته ما در مراجعه به محل‌های عرضه مواد اولیه و بررسی مکاتبات این واحد‌ها مشاهده کرده‌ایم که برای خرید مواد افزودنی پیگیری می‌کنند و این مواد را به محصولات خود اضافه می‌کنند.

وی این اقدام را نوعی فریب مصرف‌کننده دانست و افزود: مردم باید به این موضوع توجه داشته باشند و به هیچ عنوان به سراغ این‌گونه فرآورده‌های گوشتی که با چنین ادعا‌هایی عرضه می‌شوند، نروند.

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به وضعیت تولید فرآورده‌های گوشتی در استان تهران گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ واحد تولید فرآورده‌های گوشتی در استان تهران فعالیت دارند.

فدوی درباره میزان تخلفات این واحد‌ها نیز اظهار کرد: تخلفات گسترده‌ای در این حوزه نداریم و نباید درباره تقلب در فرآورده‌های گوشتی اغراق کرد؛ چراکه برخی مطالبی که درباره تقلب در این محصولات میان مردم مطرح می‌شود، با واقعیت فاصله دارد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین تقلب احتمالی در فرآورده‌های گوشتی به میزان گوشت مصرفی مربوط می‌شود؛ افزود: در بررسی این محصولات، میزان پروتئین اندازه‌گیری می‌شود و پروتئین نیز بر اساس میزان ازت محاسبه می‌شود؛ اما این ازت می‌تواند از پروتئین‌های گیاهی هم تأمین شده باشد.

فدوی افزود: بنابراین اگر تقلبی در این زمینه اتفاق بیفتد، ممکن است به این شکل باشد که تولیدکننده به جای گوشت، از پروتئین‌های گیاهی استفاده کرده باشد که این نوع تقلب، تقلب اقتصادی محسوب می‌شود؛ نه مواردی که گاهی به‌صورت گسترده در میان مردم درباره تقلب در فرآورده‌های گوشتی مطرح و ترویج می‌شود.