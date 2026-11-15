فرمانده انتظامی مهر از کشف ۳۸ دستگاه مانیتور کامپیوتر و ۳۲ عدد پایه کامپیوتر فاقدمجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ نصرالله دهقان گفت: ماموران انتظامی بخش اسیر شهرستان مهر در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل جاده‌های اصلی به یک دستگاه خودرو سواری ۴۰۵ مشکوک و پس از هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۳۸ دستگاه مانیتور و ۳۲ عدد پایه کامپیوتر فاقدمجوز قانونی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهر با بیان اینکه ارزش ریالی این محموله برابر نظر کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.