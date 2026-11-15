خانه رشد حوزه علمیه خواهران هرمزگان با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و تقویت ارتباط با خانواده‌ها و نسل جوان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان گفت: خانه رشد با رویکردی فراتر از فعالیت‌های معمول کتابخانه‌ای و با هدف توسعه تعاملات علمی، فرهنگی و معرفتی با جامعه راه‌اندازی شده است.

راضیه سلطان عباسی افزود: در این مجموعه، فضایی با عنوان «کافه ریحان» برای ارائه کتاب‌های روز و متناسب با نیاز نوجوانان و جوانان پیش‌بینی شده است.

وی برگزاری نشست‌های تخصصی علمی و فرهنگی با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌ها، پویش‌های کتاب‌خوانی، مسابقات فرهنگی و برنامه‌های ویژه مادر و کودک و مادر و دختر را از دیگر برنامه‌های خانه رشد عنوان کرد.

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مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان با اشاره به ظرفیت کتابخانه مدرسه تخصصی علمیه الزهرا (س) بندرعباس گفت: این کتابخانه با ثبت بیش از ۴۰ هزار عنوان کتاب، تاکنون سه بار موفق به کسب رتبه کشوری شده است که نزدیک به ۲۰ هزار عنوان آن، کتاب‌های به‌روز و متناسب با نیاز‌های جامعه است.