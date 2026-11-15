آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان در پیامی به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی، ضمن دعوت از مردم برای انس با کتاب، سیره مطالعاتی بزرگان انقلاب را الگویی برای برون‌رفت از چالش‌های فرهنگی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در متن این پیام آمده است:

در منظومه معرفتی اسلام، خواندن، نخستین فرمان وحی است و این نشان‌دهنده‌ی آن است که پیوند با کتاب، نه یک سرگرمی، که فرآیندی تمدن‌ساز برای خروج از جهل و ورود به ساحت دانایی است.

در سیره عملی بزرگان انقلاب، کتاب جایگاهی بنیادین داشته است. امام مجاهد شهید در ساحت اندیشه، نمونه‌ای کم‌نظیر از پیوند میان تدبر و مطالعه بود. انس ایشان با کتاب، تنها یک عادت نبود؛ بلکه سلوکی معرفتی بود. ایشان که از تبار تندخوانان عمیق و تحلیل‌گر بودند، سخنانشان نه از سر غریزه، که برآمده از احاطه بر منابع و غور در اندیشه‌ها بود. این حقیقت، الگویی روشن برای همه‌ی ماست که مدیریت موفق، ریشه در مطالعه دارد.

از سوی دیگر، وقتی به پیام‌ها و بیانات وزین، عمیق و حکیمانهٔ رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) نگاه می‌کنیم، به روشنی درمی‌یابیم که این استحکام منطق، غنای واژگانی و عمق تحلیل، جز در سایهٔ انس دائم و همیشگی با کتاب و اقیانوس مکتوبات میسر نمی‌شود.

اهمیت هفته کتاب در روزگار حاضر، یادآور ضرورت جهاد تبیین است. برای شکل‌گیری نهضت عمومی کتابخوانی، نباید به برگزاری آیین‌های نمایشی بسنده کرد؛ بلکه باید مطالعه را به یک نیاز زیستی در سبک زندگی جوانان و نوجوانان تبدیل نمود.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی، از تمامی دست‌اندرکاران این عرصه‌ی خطیر، به ویژه کتابداران و مروجان فرهنگ مکتوب در استان گیلان قدردانی نموده و امیدوارم با همت عالی مسئولان و اهالی فرهنگ، نهضت عمومی کتابخوانی به عنوان زیربنای توسعه‌ی تمدنی، در جای‌جای استان گیلان ریشه دوانده و این دیار، پرچم‌دار علم و ادب در ایران اسلامی گردد.

رسول فلاحتی

نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت و نماینده مردم شریف گیلان در مجلس خبرگان رهبری