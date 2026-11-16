مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان: محور‌های «داران به تیران» و «آزادراه قم-کاشان-اصفهان» پرحادثه‌ترین مسیر‌های استان هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرزاد دادخواه با اشاره به اهمیت ایمنی در محور‌های مواصلاتی استان گفت: با پیگیری‌های مستمر طی سال‌های اخیر، کیفیت روکش آسفالت راه‌ها بهبود یافته و طرح‌های عمرانی با اعتباری بیش از ۵ همت در سطح استان در دست اجراست تا شرایط تردد ایمن‌تری برای مردم فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه توجه به شاخص‌های ایمنی در ۲ تا ۳ سال اخیر اولویت اصلی راهداری بوده است، افزود: اقدامات متعددی از جمله نصب حفاظ‌های بتنی و گاردریل، بهبود روشنایی در نقاط کور و پرتصادف، نصب تابلو‌های هشداردهنده و انجام عملیات خط‌کشی گسترده در محور‌های مواصلاتی در حال اجراست و به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

دادخواه افزود: علاوه بر این، در جاده‌های دوطرفه شهرستان‌ها نیز شاهد وقوع تصادفات رخ‌به‌رخ هستیم که عمدتاً ناشی از رفتار‌های پرخطر رانندگان است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، تخطی از سرعت مجاز، خستگی و خواب‌آلودگی را سه عامل کلیدی در وقوع سوانح دانست و گفت: به دلیل طولانی بودن مسیر‌های مواصلاتی اصفهان و شرایط کویری بخش‌های شرقی استان، رانندگان با افت هوشیاری مواجه می‌شوند؛ ضمن اینکه حتی در آزادراه‌های تفکیک‌شده نیز، بی‌توجهی به هشدار‌های ایمنی منجر به حوادث دلخراش می‌شود.

وی در پایان با توصیه به رانندگان برای پرهیز از شتاب‌زدگی و حفظ خویشتن‌داری، تأکید کرد: اصل بنیادین در رانندگی، «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است» و در صورت احساس خستگی، توقف و استراحت ضروری است.

استان اصفهان به دلیل قرارگیری در مرکز کشور، یکی از اصلی‌ترین کریدور‌های ترانزیتی ایران محسوب می‌شود که بخش قابل‌توجهی از بار ترافیکی سنگین و تردد خودرو‌های عبوری از استان‌های همجوار را پذیراست.