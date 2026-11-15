معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از پرداخت مبلغ ۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال وام به طرح‌های اقتصادی شهرستان خلخال از ابتدای سال جاری تا کنون و ادامه‌دار بودن حمایت‌های مالی و تسهیلاتی از کسب و کار‌ها خبر داد.

پرداخت ۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال وام به طرح‌های اقتصادی خلخال

پرداخت ۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال وام به طرح‌های اقتصادی خلخال

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی روز یکشنبه در نشست مشترک ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و قرارگاه اقتصادی در شهرستان خلخال گفت: ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل‌های مختلف برای طرح‌های اقتصادی شهرستان خلخال به بانک‌های عامل معرفی شده بود که باقی مانده آن نیز در ماه‌های آینده پرداخت خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین سه هزار میلیارد ریال از محل ماده ۹۵ برای حمایت از طرح‌های مشاغل خانگی و کارگاهی به شهرستان خلخال اختصاص یافته است که بانک‌های عامل باید برای جذب و پرداخت ۱۰۰ درصدی اعتبار اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل به اختصاص ۴۰ هزار میلیارد ریال از محل شیوه‌های نوین تامین مالی برای طرح‌های اقتصادی شهرستان خلخال اشاره کرد و خواستار معرفی طرح‌های اولویت‌دار از سوی دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌مندی از این منابع شد.

خلیلی خواستار راه‌اندازی یک فروشگاه در قالب طرح «هزار میدان، هزار بازار» تا پایان سال جاری در شهرستان خلخال شد و عنوان کرد: این فروشگاه با هماهنگی شهرداری و تعاون روستایی با هدف عرضه مستقیم کالا راه‌اندازی خواهد شد.

وی بر تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی در شهرستان خلخال نیز تاکید کرد و ادامه داد: نظارت مستمر و بازدارنده بر بازار و حوزه آرد و نان باید در دستور کار قرار گیرد.

در جریان سفر رییس جمهور به استان اردبیل در سال گذشته اختصاص ۱۹۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبارات بودجه عمومی دولت، ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال تعهدات تسهیلات بانکی و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال برنامه و طرح جذب سرمایه از شرکت‌ها و هلدینگ‌ها مورد تصویب قرار گرفت.