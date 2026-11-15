به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه این نفتکش ها که با فریب و حمایت ارتش جنایتکار آمریکا، با خاموش نمودن تمام سامانه های شناسایی و موقعیت یاب قصد عبور مخفیانه را داشتند، با اصابت به مین های دریایی بعد از یک انفجار بسیار شدید در آتش در حال سوختن هستند.

شایان ذکر است یکی از این کشتی ها از نوع سوپر نفتکش حامل بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام بعد از انفجار و آتش سوزی بسیار شدید در آبهای جنوبی خلیج فارس غرق شد.

به صیادانی که در این مناطق مشغول صید هستند توصیه می شود برای جلوگیری از برخورد با لاشه غرق شده این نفتکش موضوعات ایمنی را مد نظر داشته باشند.

نیروی دریایی سپاه ضمن هشدار به مالکان نفتکش‌ها، مدیران شرکت های کشتیرانی و خدمه شناورها نسبت به نزدیک نشدن به منطقه ممنوعه تنگه هرمز، اخطار می‌کند فریب ارتش متجاوز امریکا را نخورید!!! تمام شناوهای ناقض ترتیبات ایرانی تنگه هرمز که وارد منطقه ممنوعه و آلوده می شوند، سرنوشتشان اینگونه خواهد بود.