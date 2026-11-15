به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محلات از آغاز برداشت ذرت علوفه‌ای از سطح ۲۴۰ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۳ هزار تن محصول از این اراضی برداشت شود.

به گفته عباس ارشدی کشاورزان این منطقه با بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری، انتخاب ارقام مقاوم و توجه به توصیه‌های کارشناسان کشاورزی، عملکرد مزارع خود را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده‌اند.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت ذرت علوفه‌ای به عنوان یک خوراک اصلی و مهم در زنجیره تولید دام، افزود: محصول تولیدی این شهرستان علاوه بر تأمین نیاز کامل شهرستان محلات، به شهرستان‌های همجوار از جمله دلیجان و خمین نیز ارسال و صادر می‌شود.

او ابراز داشت: استفاده از روش‌های آبیاری نوین و انتخاب ارقام مقاوم به تنش‌های محیطی، نقش کلیدی در افزایش راندمان تولید و بهبود کیفیت علوفه تولیدی داشته است. کارشناسان کشاورزی نیز به طور مستمر بر روند کاشت و برداشت این محصول نظارت دارند.

این حجم تولید، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و پایداری زنجیره تولید دام در منطقه ایفا می‌کند.