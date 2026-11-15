صادرات محصول مازاد یک خوراکی مهم در زنجیره تولید دام؛
پیشبینی برداشت ۱۳ هزار تن ذرت علوفهای در شهرستان محلات
از ۲۴۰ هکتار سطح زیر کشت، پیشبینی میشود ۱۳ هزار تن ذرت علوفهای در شهرستان محلات برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محلات از آغاز برداشت ذرت علوفهای از سطح ۲۴۰ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود بیش از ۱۳ هزار تن محصول از این اراضی برداشت شود.
به گفته عباس ارشدی کشاورزان این منطقه با بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری، انتخاب ارقام مقاوم و توجه به توصیههای کارشناسان کشاورزی، عملکرد مزارع خود را به طور قابل توجهی بهبود بخشیدهاند.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت ذرت علوفهای به عنوان یک خوراک اصلی و مهم در زنجیره تولید دام، افزود: محصول تولیدی این شهرستان علاوه بر تأمین نیاز کامل شهرستان محلات، به شهرستانهای همجوار از جمله دلیجان و خمین نیز ارسال و صادر میشود.
او ابراز داشت: استفاده از روشهای آبیاری نوین و انتخاب ارقام مقاوم به تنشهای محیطی، نقش کلیدی در افزایش راندمان تولید و بهبود کیفیت علوفه تولیدی داشته است. کارشناسان کشاورزی نیز به طور مستمر بر روند کاشت و برداشت این محصول نظارت دارند.
این حجم تولید، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و پایداری زنجیره تولید دام در منطقه ایفا میکند.