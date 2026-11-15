دانشجویان چندین دانشگاه فیلیپین در اعتراض به سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به این کشور و مشارکت مانیل در طرح آمریکایی، تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، دانشجویان چندین دانشگاه فیلیپین در اعتراض به سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به این کشور و مشارکت مانیل در طرح آمریکایی «پکس سیلیکا» (Pax Silica)، کلاس‌های درس را ترک کردند و تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

این اعتراضات روز جمعه ۲۲ آبان، در قالب یک اقدام هماهنگ دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه فیلیپین در دیلیمان، دانشگاه آتنئو و دانشگاه پلی‌تکنیک فیلیپین برگزار شد. دانشجویان در شهر‌های دیگر از جمله باگویو نیز به این حرکت اعتراضی پیوستند.

معترضان با سردادن شعار‌هایی علیه سیاست‌های آمریکا، مخالفت خود را با سفر ترامپ برای شرکت در چهل و نهمین نشست سران اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) اعلام کردند.

دانشجویان همچنین به طرح «پکس سیلیکا» که با حمایت آمریکا و با هدف توسعه صنایع نیمه‌رسانا، تراشه و فناوری‌های پیشرفته در فیلیپین مطرح شده است، اعتراض کردند.

گروه‌های دانشجویی و فعالان مدنی درباره پیامد‌های زیست‌محیطی این طرح، مصرف گسترده آب و انرژی، احتمال جابه‌جایی جوامع بومی و بهره‌برداری از منابع طبیعی فیلیپین ابراز نگرانی کرده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های فیلیپینی، دانشجویان و تشکل‌های جوانان اعلام کرده‌اند که اعتراضات خود را همزمان با برگزاری نشست آسه‌آن در مانیل، از ۲۵ تا ۲۷ آبان، ادامه خواهند داد.

دونالد ترامپ قرار است برای شرکت در نشست آسه‌آن و دیدار‌های دوجانبه با مقام‌های منطقه، به فیلیپین سفر کند.