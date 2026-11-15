به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: آسمان استان از امروز تا اواسط فردا دوشنبه، صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد است.

مینا معتمدی ادامه داد: در این مدت در بیشتر مناطق غبار صبحگاهی و در مناطق مرکزی و صنعتی و شهر اصفهان افزایش غلظت آلایند‌های جوی را انتظار داریم.

وی گفت: روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه امروز در برخی نواحی غربی استان احتمال بارش وجود دارد.

وی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا سه درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با دمای صفر درجه به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

مینا معتمدی ادامه داد:دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعت امروز به ۲۱ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد دوشنبه به پنج درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.