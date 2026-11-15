فرمانده انتظامی خوزستان: ۳۵۷ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز به ارزش بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان خرمشهر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛سردار سید محمود میرفیضی گفت: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، انبار محل نگهداری دستگاه‌های استخراج رمزارز را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضایی و همراهی کارشناسان اداره برق، از محل بازرسی و ۳۵۷ دستگاه استخراج رمزارز کشف کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان ارزش اولیه تجهیزات مکشوفه را بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

سردار میرفیضی از شهروندان خواست اطلاعات خود درباره فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.