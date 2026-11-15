به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک گروه سه نفره متخلف شکار بهمراه لاشه یک راس کل وحشی و دو قبضه سلاح ساچمه زنی و گلوله زنی دستگیر و اعمال قانون شدند.

دیانتی نسب افزود: محیط بانان با رصد و پایش ۷۲ ساعته خودروی متخلفین که توسط گروهی دیگر پشتیبانی می‌شد طی یک همکاری و هماهنگی با پلیس اطلاعات وارد عمل شده، پس از تلاش ساعت ۲۱ شب گذشته خودرو را متوقف متخلفین را دستگیر و اعمال قانون نمودند.