متهمی که با وعده ثبت‌نام و تحویل خودرو از شهروندان مبالغ کلانی دریافت کرده بود، با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی میاندورود دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی میاندورود از دستگیری متهم فراری کلاهبرداری با شگرد پیش‌فروش خودرو و دریافت بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال از شهروندان خبر داد.

سرهنگ یدالله طاهری گفت: در پی پیگیری‌های کارآگاهان پلیس آگاهی میاندورود، متهمی که به علت سوابق متعدد کیفری تحت تعقیب بود، شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.

وی افزود: این فرد با وعده ثبت‌نام و تحویل خودرو، مبالغی را از شهروندان دریافت می‌کرد که تاکنون با شناسایی سه شاکی، کلاهبرداری بیش از ۱۵۰ میلیارد ریالی وی محرز شده است.

فرمانده انتظامی میاندورود با بیان اینکه تحقیقات برای شناسایی دیگر مال‌باختگان و شکات احتمالی ادامه دارد، به شهروندان توصیه کرد برای پیش‌خرید یا ثبت‌نام خودرو فقط از طریق نمایندگی‌های مجاز و مبادی رسمی اقدام کنند و به وعده‌های خارج از عرف افراد ناشناس در فضای حقیقی و مجازی اعتماد نکنند.

سرهنگ طاهری تأکید کرد: پلیس با هدف حفظ امنیت اقتصادی و آرامش شهروندان، با اخلالگران نظم اقتصادی برابر قانون برخورد می‌کند.