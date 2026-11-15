

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ موسوی اظهارداشت: در راستای جلوگیری از تردد وسایل نقلیه پلاک مخدوش یا فاقد پلاک؛ ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان یزد هماهنگی قضایی را به عمل آوردند.

وی افزود: ماموران با گشت زنی در محدوه حسن آباد و پارک بزرگ شهر تعداد ۲۷ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک، پلاک مخدوش و فاقد مدارک هویتی به راکبی اتباع بیگانه را توقیف و روانه پارکینگ کردند.

جانشین انتظامی استان یزد افزود: طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی همچنان ادامه دارد.