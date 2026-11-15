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جانشین انتظامی استان از توقیف موتورسیکلتهای پلاک مخدوش در محدوده حسن آباد و پارک بزرگ شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ موسوی اظهارداشت: در راستای جلوگیری از تردد وسایل نقلیه پلاک مخدوش یا فاقد پلاک؛ ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان یزد هماهنگی قضایی را به عمل آوردند.
وی افزود: ماموران با گشت زنی در محدوه حسن آباد و پارک بزرگ شهر تعداد ۲۷ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک، پلاک مخدوش و فاقد مدارک هویتی به راکبی اتباع بیگانه را توقیف و روانه پارکینگ کردند.
جانشین انتظامی استان یزد افزود: طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی همچنان ادامه دارد.