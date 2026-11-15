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معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: از فردا ۲۵ آبان به مدت سه روز عملیات انهدام مهمات عمل نکرده از جنگ تحمیلی سوم در شهرستان اهواز انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی الله حیاتی افزود: از فردا دوشنبه بیست و پنجم لغایت روز چهارشنبه بیستم و هفتم آبان از ساعت ۱۲ ظهر عملیات انهدام مهمات باقی مانده از جنگ تحمیلی سوم در اطراف شهرستان اهواز انجام خواهد شد.
وی افزود: این انفجارها به صورت کنترل شده انجام میشود و جای نگرانی برای شهروندان گرامی وجود ندارد.