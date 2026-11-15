رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت از دریافت بیش از ۱۰۰ طرح فناورانه در پی فراخوان شناسایی راهکار‌های نوآورانه حوزه سرمایه انسانی خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف شناسایی و رفع چالش‌های سرمایه انسانی وزارت نفت و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فناور، دانشگاه‌ها و گروه‌های نوآور بررسی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی احمدخان‌بیگی، با تشریح اهداف رویداد تخصصی سرمایه انسانی وزارت نفت افزود: این رویداد با برنامه‌های معمول معرفی محصولات و خدمات شرکت‌ها متفاوت است و هدف آن، طرح چالش‌ها و نیاز‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و شرکت‌های اصلی و تابعه و دریافت راهکار از فعالان زیست‌بوم فناوری کشور است.

وی گفت: در این رویداد، گروه‌های جوان، دانشجویان، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور برای ارائه راهکار‌های نوآورانه در حوزه سرمایه انسانی دعوت شده‌اند.

تمرکز بر عرضه و تقاضای فناوری

رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با اشاره به دو بخش عرضه و تقاضای فناوری در این رویداد افزود: در بخش عرضه، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور توانمندی‌ها و راهکار‌های خود را معرفی می‌کنند و در بخش تقاضا، مجموعه‌های متقاضی فناوری، مسائل و نیاز‌های خود را مطرح می‌کنند تا فعالان این حوزه برای رفع آنها پیشنهاد ارائه دهند.

احمدخان‌بیگی با اشاره به استفاده از الگوی «رویداد معکوس» (Reverse Pitch) گفت: برخلاف رویداد‌های معمول که شرکت‌های فناور محصولات و ایده‌های خود را برای جذب سرمایه‌گذار یا مشتری معرفی می‌کنند، در این شیوه ابتدا مجموعه‌های متقاضی، نیاز‌ها و چالش‌های خود را تشریح می‌کنند و از فعالان فناوری می‌خواهند برای حل آنها راهکار ارائه دهند.

وی افزود: این فرایند بر مبنای نوآوری باز دنبال می‌شود و حل مسائل سرمایه انسانی به ظرفیت‌های درون سازمان محدود نخواهد بود، بلکه از توان دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناور و گروه‌های نوآور نیز استفاده می‌شود.

دعوت از دانشگاه‌ها و حمایت از ایده‌های دانشجویی

رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با اشاره به فراخوان ویژه دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های سراسر کشور گفت: در این بخش، به‌ویژه ظرفیت رشته‌های علوم انسانی برای شناسایی و حل مسائل سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا چالش‌های این حوزه صرفاً با راهکار‌های فنی و سخت‌افزاری برطرف نمی‌شوند.

احمدخان‌بیگی افزود: هدف از دعوت دانشجویان، جذب آنها برای استخدام در وزارت نفت نیست، بلکه تلاش می‌شود با شناسایی ایده‌ها و کمک به تبدیل آنها به کسب‌وکار، زمینه اشتغال‌زایی و فعالیت اقتصادی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فراهم شود.

وی درباره فرایند بررسی ایده‌ها گفت: طرح‌های دریافت‌شده ابتدا جمع‌آوری و غربالگری می‌شوند و سپس در یک فرایند دو تا سه‌روزه و با همراهی کوچ‌ها و منتورها، فرصت می‌یابند به طرح کسب‌وکار تبدیل شوند.

حمایت مالی و زیرساختی از طرح‌های منتخب

رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با اشاره به حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای صاحبان ایده افزود: طرح‌هایی که در مراحل اولیه قرار دارند، می‌توانند از ظرفیت مرکز رشد دانشگاه پژوهش پارک صنعت نفت استفاده کنند و از فضای کار، امکانات زیرساختی و رایانه‌ای، خدمات کوچینگ و حمایت مالی بهره‌مند شوند.

وی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت نیز می‌توانند در تأمین مالی اولیه این طرح‌ها نقش داشته باشند.

احمدخان‌بیگی درباره حمایت از طرح‌های بالغ‌تر افزود: این طرح‌ها پس از ورود به پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، از خدمات شتاب‌دهی، بازاریابی و کمک برای شناسایی و دسترسی به مشتریان بهره‌مند می‌شوند تا امکان ورود آنها به بازار فراهم شود.

استقبال فراتر از انتظار از فراخوان

رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با اشاره به نتایج فراخوان تاکنون گفت: حدود ۱۰۰ شرکت و بیش از ۱۰۰ طرح فناورانه به پارک رسیده است و میزان استقبال از این برنامه فراتر از انتظار بوده است.

وی افزود: در دوره تمدید مهلت فراخوان، حدود ۲۰ درصد به تعداد طرح‌ها و حضور شرکت‌های فناور افزوده شد که نشان‌دهنده استقبال فعالان زیست‌بوم فناوری از مشارکت در حل مسائل سرمایه انسانی صنعت نفت است.

احمدخان‌بیگی در پایان گفت: این رویداد تلاش می‌کند با پیوند دادن نیاز‌های واقعی صنعت نفت به ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور، زمینه تبدیل ایده‌های نوآورانه به راهکار‌های کاربردی و کسب‌وکار‌های پایدار را فراهم کند.