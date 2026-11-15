دبیر هفتمین دوسالانه استانی عکس بسیج هنرمندان خوزستان گفت: عکاسی می‌تواند بخشی از واقعیت‌های اجتماعی و حماسه‌های مردم را ثبت و ماندگار کند و «روایت میدان» تلاش دارد با ایجاد زمینه مشارکت عکاسان، این رویداد‌ها را از دریچه نگاه آنان به تصویر بکشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد آهنگر اظهار کرد: عکاسی در کنار ثبت لحظه‌ها، ظرفیت مهمی برای روایت رویداد‌های اجتماعی و ملی دارد و می‌تواند بخشی از واقعیت‌های جامعه را برای نسل‌های آینده به تصویر بکشد.

وی افزود: عنوان «روایت میدان» بر همین اساس انتخاب شده است تا عکاسان بتوانند با نگاه و زاویه دید خود، بخشی از حوادث، حماسه‌ها و اتفاقات اجتماعی را ثبت و روایت کنند.

دبیر هفتمین دوسالانه استانی عکس بسیج هنرمندان خوزستان ادامه داد: در این رویداد تلاش شده است امکان حضور طیف‌های مختلف عکاسان و علاقه‌مندان فراهم شود و هر فرد متناسب با نگاه و تجربه خود، روایت تصویری‌اش را ارائه دهد.

آهنگر با اشاره به موضوعات مورد توجه در این دوره گفت: اصابت و تخریب مراکز غیرنظامی، تشییع و تدفین شهدا، همبستگی ملی، تجمعات و راهپیمایی‌ها، نماد‌های مقاومت، مساجد و پایگاه‌های بسیج و حضور و همراهی مردم از جمله موضوعاتی است که عکاسان می‌توانند در آثار خود به آنها بپردازند.

وی بیان کرد: در کنار تک‌عکس حرفه‌ای، مجموعه‌عکس نیز پیش‌بینی شده است تا عکاسان بتوانند روایت خود را در قالب چند تصویر و با پیوستگی موضوعی ارائه کنند؛ همچنین بخش پویش مردمی امکان مشارکت علاقه‌مندانی را فراهم می‌کند که فعالیت حرفه‌ای در حوزه عکاسی ندارند، اما در جریان رویداد‌های اجتماعی حضور داشته‌اند.

دبیر هفتمین دوسالانه استانی عکس بسیج هنرمندان خوزستان با اشاره به اهمیت ثبت تصویری رویداد‌های اجتماعی اظهار کرد: بسیاری از اتفاقات اجتماعی در یک مقطع زمانی رخ می‌دهند و اگر ثبت تصویری مناسبی از آنها صورت نگیرد، بخشی از جزئیات و روایت آن رویداد‌ها در گذر زمان از بین می‌رود؛ بنابراین عکاسان می‌توانند با ثبت دقیق و مسئولانه، به ماندگاری این روایت‌ها کمک کنند.

آهنگر درباره زمان ارسال آثار نیز گفت: علاقه‌مندان تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند و آیین اختتامیه و اهدای جوایز چهارم آذرماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: هنرمندان و عکاسان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۳۵۵۵۹۴۲۱۰ ارسال کنند.

هفتمین دوسالانه استانی عکس بسیج هنرمندان خوزستان با عنوان «روایت میدان» در سه بخش تک‌عکس حرفه‌ای، مجموعه‌عکس و پویش مردمی، با محوریت موضوعاتی از جمله اصابت و تخریب مراکز غیرنظامی، تشییع و تدفین شهدا، همبستگی ملی، تجمعات و راهپیمایی‌ها، نماد‌های مقاومت، مساجد و پایگاه‌های بسیج و حضور مردم برگزار می‌شود.