به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی در کمیته فنی بذر گیلان، گفت: تولید ۲ هزار و ۵۰۰ تن بذر گواهی شده برنج از سوی ۷ شرکت مجاز تولید کننده بذر امسال در گیلان برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه نیاز سالانه شالیکاران گیلان به بذر گواهی شده برنج برای کاشت ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار، حدود ۱۲ هزار تن است، افزود: توسعه برنامه تولید بذر گواهی شده ارقام برنج و استفاده از افراد توانمند یکی از رویکرد‌های سازمان جهاد کشاورزی گیلان است و به زودی تعداد شرکت‌های تولید بذر در استان به ۱۰ شرکت افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: با تولید و توزیع بذر‌های گواهی شده و دارای شناسه از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، خزانه‌هایی بدون بذر علف‌های هرز و بیماری راه اندازی شده و کیفیت و کمیت برنج تولیدی افزایش خواهد یافت.

صالح محمدی سطح زیر کشت مزارع تولید بذر در گیلان برای سال زراعی جدید را حدود ۶۰۰ هکتار اعلام کرد و افزود: ارقام هاشمی، هستی، شیرودی و خزر بیشترین سهم را در تولید بذر گواهی‌شده برنج استان دارند.

وی با تاکید بر لزوم تقویت شرکت‌های تولید بذر، گفت: استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان کشاورزی در همراهی با شرکت‌های تولید بذر، راهی برای حرکت به سوی کشاورزی نوین و هوشمند است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان پایداری زراعت برنج را در گرو تولید بذر گواهی شده دانست و گفت: بذر، نقطه شروع زنجیره تولید محصولات کشاورزی و زیرساخت امنیت غذایی است.

صالح محمدی از تخصیص عرصه برای توسعه فعالیت شرکت‌های تولید بذر فعال در استان خبر داد و به پیگیری تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خرید ادوات برای به‌روزرسانی دستگاه‌های فرآوری و بوجاری بذر و تقویت این شرکت‌ها اشاره و بر لزوم نظارت گسترده بر عرصه‌های تولید، پاکسازی مزارع بذری و روند فرآوری بذر تاکید کرد.