رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند گفت: بیرجند ۲۷ و ۲۸ آبان میزبان سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی علم داده در کاربرد‌های مهندسی است.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند در نشست خبری گفت: این رویداد علمی ۲۷ و ۲۸ آبان به مدت دو روز در دانشگاه صنعتی بیرجند، کارخانه کویر تایر و اداره کل فناوری و اطلاعات استان برگزار می‌شود.

رضاپور افزود: ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شده که با نظر داوران ۱۱۲ مقاله پذیرفته شده و از این تعداد ۷۷ مقاله به صورت سخنرانی و بقیه به صورت پوستر ارائه می‌شود.

وی گفت: در این کنفرانس علمی دارای سه پنل تخصصی کاربرد علم داده در معدن، صنعت و فناوری اطلاعات با موضوع شهر هوشمند می‌باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند افزود: ۲۰۰ نفر از محققان و پژوهشگران دانشجویان و اعضای هیئت علمی از خارج استان و داخل استان در این برنامه حضور خواهند داشت.