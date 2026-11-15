سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر وزیر امور خارجه به پاکستان و عمان خبر داد.

وزیر امور خارجه به پاکستان و عمان سفر می‌کند

وزیر امور خارجه به پاکستان و عمان سفر می‌کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز یکشنبه ۲۴ آبان از سفر وزیر امور خارجه به اسلام‌آباد و عمان در روز‌های آینده خبر داد.

به گفته بقائی، وزیر امور خارجه روز دوشنبه در سی‌امین نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) شرکت خواهد کرد. در این نشست درباره همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ۱۰ کشور عضو این سازمان بحث و تبادل نظر خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره سفر وزیر امور خارجه به عمان گفت: وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه برای دیدار و رایزنی با همتای عمانی به مسقط سفر خواهد کرد.