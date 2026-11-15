به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این رزمایش امروز با فرماندهی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور هم‌زمان در سراسر کشور برگزار شد و آبفای استان اصفهان نیز با استقرار تجهیزات و نیرو‌های عملیاتی در محل مجموعه تاسیسات چاه‌های فلمن، آمادگی خود را برای مقابله با شرایط اضطراری و تداوم خدمات‌رسانی به نمایش گذاشت.

آبفای استان اصفهان در این مانور با به‌کارگیری دو دستگاه بسته‌بندی آب مجهز به مولد برق اضطراری، خودروی فرماندهی صحنه، خودروی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)، خودروی آزمایشگاه سیار، تیم‌های واکنش سریع و گروه حفاظت با لباس‌های متحدالشکل، بخشی از توانمندی‌ها و امکانات خود را برای مدیریت شرایط بحرانی عرضه کرد.

ناصر اکبری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، در این رزمایش با تأکید بر اهمیت آمادگی مستمر برای مواجهه با بحران‌ها گفت: تأمین و توزیع پایدار آب شرب از مهم‌ترین خدمات زیربنایی و حیاتی است و حتی در شرایط بحرانی نیز نباید متوقف شود؛ ازاین‌رو، آمادگی تجهیزات و نیروی انسانی برای مقابله با حوادث احتمالی از اولویت‌های اساسی آبفای استان اصفهان به شمار می‌رود.