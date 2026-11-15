مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در آیین استانی زنگ کتاب‌خوانی در بابل، بر ضرورت گسترش مطالعه آزاد و پرهیز از محدود کردن مطالعات دانش‌آموزان به کتاب‌های درسی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در آیین استانی زنگ کتاب‌خوانی در دبیرستان بشارت بابل، بر ضرورت گسترش مطالعه آزاد در میان دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان نباید مطالعه را به کتاب‌های درسی و منابع آموزشی محدود کنند.

فریدون کلبادی‌نژاد با اشاره به نقش کتاب‌خوانی در رشد و تکامل شخصیت انسان افزود: همان‌گونه که ورزش رکن اصلی سلامت جسمانی است، مطالعه و کتاب‌خوانی نیز ستون سلامت روح و روان انسان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه پرورش اندیشه و توجه به سلامت روان دانش‌آموزان به اندازه سلامت جسمانی آنان اهمیت دارد، گفت: کتاب‌خوانی فعالیتی فراتر از آموزش رسمی است و در تقویت توان فکری، تعادل روانی و رشد همه‌جانبه شخصیت دانش‌آموزان نقش دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: دانش‌آموزان باید مطالعه کتاب‌های غیردرسی را نیز در برنامه روزانه خود قرار دهند؛ چراکه انس با کتاب، علاوه بر افزایش دانش و آگاهی، به تقویت توانمندی‌های ذهنی آنان کمک می‌کند.

کلبادی‌نژاد با تأکید بر نقش مطالعه در تربیت نسل آینده، استمرار کتاب‌خوانی از دوران دانش‌آموزی را زمینه‌ساز رشد فکری و ارتقای سطح آگاهی نسل جوان دانست.

آیین استانی نواختن زنگ کتاب و کتاب‌خوانی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و توجه به جایگاه کتاب در رشد علمی، فکری و تربیتی دانش‌آموزان در دبیرستان بشارت بابل برگزار شد.