هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، دانش‌آموزان چند مدرسه با حضور در کتابخانه عمومی کوثرنصرآباد، ضمن آشنایی با بخش‌های مختلف کتابخانه، در برنامه‌های فرهنگی شرکت کردند.

به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، کتابخانه عمومی کوثرنصرآباد میزبان بازدید‌های گروهی دانش‌آموزان چند مدرسه بود. در این بازدیدها، بخش‌های مختلف کتابخانه توسط مسئول کتابخانه معرفی شد و برنامه‌های فرهنگی متنوعی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه اجرا گردید.

در نخستین برنامه، دانش‌آموزان دبستان پسرانه انوری علی‌آباد از کتابخانه بازدید کردند، در این بازدید ضمن آشنایی با بخش‌های گوناگون کتابخانه، برنامه قصه‌گویی کتاب نیز برای دانش‌آموزان برگزار شد.

دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم دبستان دخترانه حضرت زینب (س) نیز در دو گروه جداگانه میهمان کتابخانه بودند. این دانش‌آموزان علاوه بر بازدید از بخش‌های کتابخانه، خود به قصه گویی پرداختند که با استقبال خوبی مواجه شد.

همچنین نونهالان پیش‌دبستانی هدیه‌های آسمانی و دانش‌آموزان پایه اول و دوم دبستان پسرانه ابن‌سینا از کتابخانه بازدید کردند، برای این گروه سنی، قصه‌گویی توسط کتابدار انجام شد و دانش‌آموزان با ساخت دستبند کتاب، لحظات شاد و خلاقانه‌ای را تجربه کردند.

در پایان، از مدیران پرتلاش این مدارس و همکاران دلسوزشان به پاس همکاری صمیمانه در برگزاری این برنامه‌ها، صمیمانه قدردانی شد.

گفتنی است این بازدید‌ها با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با فضای کتابخانه و نهادینه کردن عادت مطالعه در آنان برگزار شد و با استقبال گرم دانش‌آموزان و کادر آموزشی همراه بود.