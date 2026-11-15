به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان گفت:در پی شکایت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رومشکان مبنی بر تصرف غیرقانونی زمین های ملی، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ مصطفی تیموری افزود:مأموران با بررسی اسناد و هماهنگی قضایی، نسبت به رفع تصرف ۲۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع از زمین های ملی اقدام کردند.

فرمانده انتظامی رومشکان با بیان اینکه ارزش این زمین ها ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: مته پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان معرفی شد.

سرهنگ تیموری بر برخورد قانونی با متصرفان زمین های ملی تأکید کرد و از شهروندان خواست موارد تصرف و تعرض به منابع طبیعی را به پلیس یا مراجع مربوطه گزارش کنند.