رئیس‌العلمای جدید جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین، با ادای سوگند و دریافت منشور رسمی ریاست، مسئولیت عالی‌ترین مقام دینی مسلمانان این کشور را برعهده گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، نجاد گرابوس، رئیس‌العلمای جدید جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین، روز یکشنبه ۱۵ نوامبر با ادای سوگند و دریافت منشور رسمی ریاست، مسئولیت عالی‌ترین مقام دینی مسلمانان این کشور را برعهده گرفت.

مراسم رسمی آغاز مسئولیت چهاردهمین رئیس‌العلمای جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین در مسجد تاریخی غازی خسروبیگ سارایوو و با حضور مقامات سیاسی و مذهبی، نمایندگان نهاد‌های اسلامی بین‌المللی و اعضای هیئت دیپلماتیک از جمله هیات جمهوری اسلامی ایران به ریاست آیت الله اعرافی برگزار شد.

در این مراسم، «ادهم بیچاکچیچ» رئیس مجلس جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین، منشور ریاست را به نجاد گرابوس اعطا کرد و وی پس از دریافت این منشور سوگند یاد کرد که وظایف محول‌شده را با مسئولیت‌پذیری و وجدان کاری انجام دهد.

اعطای منشور مهم‌ترین بخش مراسم آغاز مسئولیت رئیس‌العلما به شمار می‌رود و به معنای تأیید مشروعیت انتخاب وی و اعطای اختیارات شرعی برای اداره امور دینی و انتصاب دیگر مسئولان مذهبی است.

«حسین کاوازوویچ» رئیس‌العلمای پیشین نیز در سخنانی با اشاره به پایان ۱۴ سال مسئولیت خود، بر ضرورت حفظ وحدت مسلمانان و استقلال نهاد جامعه اسلامی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه قدرت جامعه اسلامی در همبستگی اعضای آن نهفته است، از نجاد گرابوس خواست با صبر و خردمندی مسئولیت جدید خود را دنبال کند و از مسلمانان نیز خواست از رئیس‌العلمای جدید حمایت کنند.

نجاد گرابوس ۱۰ اکتبر سال جاری با رأی اعضای هیئت انتخاباتی جامعه اسلامی به این سمت انتخاب شد و تا سال ۲۰۳۳ ریاست این نهاد را برعهده خواهد داشت.

وی پیش از این از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۱ مفتی شهر لوبلیانا و رئیس جامعه اسلامی اسلوونی بود و از سپتامبر ۲۰۲۱ نیز مسئولیت مفتی سارایوو را برعهده داشت.

گرابوس که دارای مدرک دکتری علوم اسلامی از دانشگاه سارایوو است، در زمینه آموزش دینی، پژوهش‌های اسلامی و گفت‌وگوی بین ادیان فعالیت داشته و از استادان دانشکده علوم اسلامی سارایوو به شمار می‌رود.