به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی محمدی اظهار داشت: بارندگی‌های هفته گذشته، حجم قابل توجهی از روان‌آب‌های سیلابی را ایجاد کرد که بخشی از آن در مخازن سد‌های استان ذخیره شد و بخش دیگری به تالاب‌ها و شبکه‌های آبیاری هدایت شد.

وی افزود: بخشی از روان‌آب‌ها نیز از طریق بند‌های انحرافی به شبکه‌های آبیاری منتقل شد تا در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان ادامه داد: بخشی از آب‌های حاصل از بارندگی به سازه‌های تغذیه مصنوعی احداث‌شده از سوی شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری تزریق شد.

محمدی هدف از اجرای این طرح‌ها را تقویت سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش بهره‌وری از روان‌آب‌های ناشی از بارندگی عنوان کرد.

وی میانگین بارندگی ثبت‌شده از ابتدای سال آبی جاری در ایستگاه‌های باران‌سنجی استان را ۵۰ میلی‌متر اعلام کرد و گفت: میانگین بلندمدت بارش در این بازه زمانی ۱۲ میلی‌متر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان افزود: میزان بارندگی ثبت‌شده، بیانگر وضعیت مطلوب‌تر بارش‌ها نسبت به میانگین بلندمدت است و می‌تواند نویدبخش سالی پربارش برای استان باشد.

محمدی با تأکید بر ضرورت تداوم مدیریت مصرف آب بیان کرد: بارش‌های اخیر و ذخیره ایجادشده در سدها، جبران‌کننده سال‌ها خشکسالی نیست و نمی‌توان بر اساس آن، محدودیت‌های منابع آبی استان را نادیده گرفت.

وی گفت: بهره‌برداران باید اصلاح الگوی کشت و بهینه سازی روش‌های آبیاری را همچنان در دستور کار قرار دهند تا از منابع آب موجود، بیشترین بهره‌وری حاصل شود.