نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی گفت: برای توسعه زیرساخت‌های پایانه مرزی کوزه رش، ۱۰ کیلومتر فیبر نوری و شبکه اینترنت با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای اداری شهرستان سلماس با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مدیران شهرستان برگزار شد.

در این جلسه، یعقوب رضازاده، نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، از تکمیل پایانه مرزی کوزه‌رش خبر داد و اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های این پایانه، اجرای ۱۰ کیلومتر فیبر نوری و شبکه اینترنت در دستور کار قرار دارد که برای اجرای این طرح ۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد.

او همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با زمین‌خواری در روستا‌های شهرستان، نسبت به فعالیت افراد سودجو در این زمینه هشدار داد و از دستگاه‌ها و نهاد‌های تأثیرگذار خواست با نظارت جدی و اقدامات قانونی، مانع از سوءاستفاده و تصرف غیرقانونی اراضی روستایی شوند.



در ادامه این جلسه محمد فتحی، فرماندار سلماس، با اشاره به روند ارتقای شاخص‌های توسعه شهرستان گفت: شاخص‌های توسعه سلماس در حال ارتقاست و در بخش اشتغال نیز تعهد شهرستان ایجاد یک‌هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی است که برای تحقق کامل این میزان اشتغال، تلاش و پیگیری دستگاه‌های اجرایی ضروری است.



فرماندار سلماس بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و رفع مشکلات شهرستان تأکید کرد.