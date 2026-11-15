سردار اهوازیان، یادگار دوران دفاع مقدس، حضور آگاهانه مردم در صحنه را عامل مهمی در ناکامی دشمنان دانست و بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سردار اهوازیان، از یادگاران دوران دفاع مقدس در مراسم یادواره ۲۰ شهید مسجد صاحب‌الزمان شهرستان نکا، با اشاره به توانمندی‌های دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران گفت: پیشرفت‌های صنعت دفاعی کشور حاصل تلاش متخصصان وزارت دفاع، سپاه، ارتش و شرکت‌های دانش‌بنیان و نشان‌دهنده ظرفیت علمی و فناوری جوانان ایرانی است.

این یادگار دفاع مقدس، قدرت بازدارندگی کشور را حاصل سال‌ها مجاهدت، خودباوری و اعتماد به نسل جوان دانست و افزود: ملت ایران در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور در برابر تهدید‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد.

سردار اهوازیان با اشاره به حضور مردم در اجتماعات و میدان‌های مردمی گفت: مشارکت مردم، حتی در شرایط دشوار اقتصادی و سرمای هوا، نشان‌دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب و شهداست و هر حضور آگاهانه می‌تواند در تقویت امنیت ملی و ناامیدسازی دشمنان مؤثر باشد.

وی با استفاده از تعبیر «دار قالی ایران»، مسئولیت‌پذیری هر ایرانی را برای استحکام کشور ضروری دانست و گفت: ایران همچون فرشی ارزشمند است که هر ایرانی در بافتن آن سهم دارد و هرکس باید گره مسئولیت خود را محکم ببندد.

این رزمنده دوران دفاع مقدس همچنین با یادآوری مجاهدت‌های شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، بر ضرورت الگوگیری مسئولان از روحیه خدمتگزاری، اخلاص، خستگی‌ناپذیری و مردمی‌بودن آن شهید تأکید کرد.

سردار اهوازیان در بخش دیگری از سخنان خود، اعتماد به نسل جوان و حمایت از ظرفیت‌های داخلی را زمینه‌ساز پیشرفت کشور در حوزه‌های موشکی و پهپادی دانست و بر ضرورت حفظ وحدت، صبر و هوشیاری ملی در برابر فشار‌های اقتصادی و تهدید‌های خارجی تأکید کرد.

وی در پایان با یادآوری پیام امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «ما مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه»، گفت: هر ایرانی باید وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد تا با اتحاد و همبستگی، عزت و استقلال کشور حفظ شود.