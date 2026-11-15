در هفتادوششمین جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، برنامه‌ریزی منسجم و رسیدگی به نقاط حادثه‌خیز تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،هفتادوششمین جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی همزمان با روز جهانی یادمان قربانیان سوانح ترافیکی با حضور ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به دبیری اداره‌ کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این نشست مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، برنامه‌ریزی منسجم، رسیدگی به نقاط حادثه‌خیز و اجرای اقدامات پیشگیرانه را از الزامات کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی راه‌ها عنوان کرد.

همچنین ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با تاکید بر ایفای دقیق مسئولیت‌های دستگاه‌های عضو کمیسیون و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی نجات جان انسان‌ها را اولویت اصلی تمامی دستگاه‌های مسئول دانست.

در ادامه اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های عضو در حوزه ایمنی راه‌ها بررسی و راهکار‌های کاهش سوانح ترافیکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان همزمان با روز جهانی یادمان قربانیان سوانح ترافیکی از چهار نفر از رانندگان نمونه که طی سال‌های فعالیت خود فاقد تخلف و سابقه تصادف بودند به پاس رعایت قوانین و رانندگی ایمن تجلیل و قدردانی شد.