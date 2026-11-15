شهردار اصفهان در مراسم تجلیل از نخبگان علمی و مدال‌آوران ورزشی، با تمایز قائل شدن میان موفقیت‌های مقطعی و ماندگاری تاریخی، بر نقش حیاتی «منش و اخلاق» در تبدیل شدن یک قهرمان به یک اسطوره تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ علی قاسم‌زاده در آیین تجلیل از مدال‌آوران و نخبگان علمی و ورزشی اظهار داشت: در میان افراد توانمند و قهرمانانی که در عرصه‌های مختلف برای کشور افتخارآفرینی می‌کنند، برخی به جایگاهی فراتر از یک موفقیت ساده دست می‌یابند و نامشان در تاریخ و حافظه مردم ماندگار می‌شود.

وی با تحلیل مفهوم اسطوره‌سازی افزود: تفاوت میان قهرمان شدن و اسطوره شدن، در تداوم و عمق اثرگذاری نهفته است. ممکن است یک فرد در یک رقابت یا رویداد به موفقیت دست یابد، اما اسطوره کسی است که ویژگی‌های ارزشمند و منش او به بخشی ماندگار از شخصیتش تبدیل شود.

شهردار اصفهان با اشاره به الگو‌های ماندگار تاریخ ایران، از شخصیت‌هایی همچون پوریای ولی، جهان‌پهلوان تختی و شهید سردار حاج‌قاسم سلیمانی نام برد و گفت: این بزرگانی تنها به دلیل یک موفقیت یا یک رویداد خاص در ذهن مردم ماندگار نشدند، بلکه منش، روحیه و ویژگی‌های انسانی آنان، نامشان را به نمادی از پهلوانی و اثرگذاری تبدیل کرد.

وی تأکید کرد که قهرمانی این شخصیت‌ها، اتفاقی گذرا نبود، بلکه تداوم رفتار‌های انسانی و ارزشمندشان بود که جایگاهی ماندگار در تاریخ برای آنها رقم زد.

در پایان دویست‌وچهل‌ودومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، از ۹ ورزشکار و قهرمان اصفهانی مدال‌آور در رقابت‌های پارالمپیک، پاراآسیایی و بازی‌های آسیایی تجلیل شد.

در این مراسم از سمیه رحیمی، دارنده مدال برنز پاراتیراندازی؛ حامد حق‌شناس، دارنده مدال طلای پاراتکواندو؛ هاجر صفرزاده، دارنده یک مدال طلا و دو مدال نقره پارادوومیدانی؛ علیرضا مختاری، دارنده مدال نقره و برنز پارادوومیدانی؛ علی مطلبی فشارکی، دارنده مدال برنز پاراشنا؛ زینب ملکی و حدیث رضایی، دارندگان مدال نقره والیبال نشسته؛ فاطمه‌زهرا امیریوسفی، دارنده مدال نقره پارادوومیدانی و ارسلان کاظمی، ملی‌پوش و مدال‌آور بسکتبال در بازی‌های آسیایی، تجلیل شد.