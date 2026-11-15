در دویست‌وچهارصد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، از سامانه جامع اطلاعات شهدای استان با هدف شناسایی و معرفی زندگی‌نامه، وصیت‌نامه و محل مزار شهدا رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کمال حیدری، معاون فرهنگی شهردار اصفهان، در جلسه علنی شورای شهر با اشاره به تقارن این مراسم با سالروز حماسه و ایثار مردم اصفهان (۲۵ آبان) گفت: در آستانه سالروز تشییع ۳۷۰ شهید در سال ۱۳۶۱، از سامانه «آسمانی‌ها» در فرهنگ‌سرای پایداری رونمایی شد تا شهدا را برای شهروندان و نسل‌های آینده بازشناسی کند.

وی افزود: این سامانه به‌عنوان منبعی جامع برای شناخت زندگی‌نامه، مطالعه وصیت‌نامه‌ها و دسترسی به اطلاعات دقیق محل دفن شهدا طراحی شده است تا شهروندان بتوانند به‌راحتی با میراث معنوی این عزیزان آشنا شوند.

حیدری با اشاره به جایگاه شهدا در تاریخ معاصر، گفت: شهدا در دوران دفاع مقدس با فداکاری خود از ارزش‌های انقلاب و میهن دفاع کردند و امروز نیز جوانان نخبه در عرصه‌های علمی و ورزشی، مسیر آنان را با درخشش در میدان‌های ملی و بین‌المللی ادامه می‌دهند.

در ادامه این مراسم، مدیریت فرهنگ‌سرای پایداری با اشاره به پیشینه اجرای این طرح، اعلام کرد: این سامانه حاصل تلاش ۱۵۰ نفر از خادمان شهدا طی ۴ سال و در قالب ۸ کارگروه متخصص است.

وی خاطرنشان کرد که این طرح که از سال ۱۳۹۲ کلید خورده بود، در دوره ششم مدیریت شهری به بهره‌برداری رسید.

میریان مدیر فرهنگ‌سرای پایداریاصفهان با بیان اینکه هدف از این طرح، تجمیع اطلاعات پراکنده از دستگاه‌های دولتی و خانواده‌های شهدا است، افزود: افق پیش روی این سامانه، ثبت و معرفی اطلاعات حدود ۲۵ هزار شهید استان اصفهان است که تحقق آن نیازمند حمایت‌های گسترده است.

وی همچنین اعلام کرد که خدمات مربوط به گلستان شهدا نیز به‌زودی از طریق این سامانه قابل دریافت خواهد بود.